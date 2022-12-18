Папа Римский отказался смотреть финал ЧМ по футболу из-за обета

Папа Римский Франциск отказался смотреть финал ЧМ по футболу из-за данного им обета

Папа Римский Франциск, являющийся аргентинцем, отказался смотреть финал чемпионата мира по футболу, где встретятся сборные Аргентины и Франции из-за данного обета тридцатидвухлетней давности. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica.

Уточняется, что понтифик дал обет не смотреть телевизор с 15 июля 1990 года после проигрыша Аргентины в финале чемпионата мира против Германии со счетом 0:1. Франциск болеет за клуб «Сан-Лоренцо», а результаты игр ему передает один из его помощников.

О выходе Аргентины в финал чемпионата мира 2022 года стало известно 13 декабря. Она стала первым финалистом, одержав победу над сборной Хорватии.