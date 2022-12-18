Российский боец UFC нацелился на реванш с Махачевым

Российский боец Арман Царукян заявил о желании провести бой-реванш с Исламом Махачевым

Российский боец смешанного стиля (MMA) Арман Царукян нацелен провести бой-реванш с Исламом Махачевым. Его слова приводит YouTube-канал UFC Russia.

«Моя цель — реванш с Исламом Махачевым, потому что мой первый бой в UFC был против него. Я дал ему самый тяжелый бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), и я знаю, что мне нужен всего один громкий поединок, и я получу титульник», — заявил о своем желании он. Боец добавил, что заслуживает боя с соперником из топ-5 рейтинга UFC.

Ранее 18 декабря сообщалось, что Царукян одержал победу на турнире UFC Vegas 66. Во втором по значимости событии вечера 26-летний боец встретился с соотечественником Дамиром Исмагуловым. Схватка по единогласному решению судей завершилась победой Царукяна.

Царукян выступает в UFC с апреля 2019 года. В первом поединке в промоушене он проиграл Махачеву единогласным решением судей. Всего на счету Царукяна 19 побед при трех поражениях. Он занимает девятое место в рейтинге легкого дивизиона UFC.