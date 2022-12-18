Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Аргентина
Сегодня
18:00 (Мск)
Франция
ЧМ-2022 - финальный раунд|Финал
Миннесота Уайлд
Сегодня
22:00 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Каролина Харрикейнз
Завтра
01:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Завтра
03:30 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Сан-Хосе Шаркс
Завтра
06:00 (Мск)
Калгари Флэймз
НХЛ - регулярный чемпионат
11:08, 18 декабря 2022Спорт

Российский боец UFC нацелился на реванш с Махачевым

Российский боец Арман Царукян заявил о желании провести бой-реванш с Исламом Махачевым

Фото: Алексей Даничев / РИА новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Арман Царукян нацелен провести бой-реванш с Исламом Махачевым. Его слова приводит YouTube-канал UFC Russia.

«Моя цель — реванш с Исламом Махачевым, потому что мой первый бой в UFC был против него. Я дал ему самый тяжелый бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), и я знаю, что мне нужен всего один громкий поединок, и я получу титульник», — заявил о своем желании он. Боец добавил, что заслуживает боя с соперником из топ-5 рейтинга UFC.

Ранее 18 декабря сообщалось, что Царукян одержал победу на турнире UFC Vegas 66. Во втором по значимости событии вечера 26-летний боец встретился с соотечественником Дамиром Исмагуловым. Схватка по единогласному решению судей завершилась победой Царукяна.

Царукян выступает в UFC с апреля 2019 года. В первом поединке в промоушене он проиграл Махачеву единогласным решением судей. Всего на счету Царукяна 19 побед при трех поражениях. Он занимает девятое место в рейтинге легкого дивизиона UFC.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Великобритания поставила Украине новую партию высокоточных ракет Brimstone-2
Разыскивающая парня из своего сна москвичка раскрыла его главную примету
Хорватский футболист устроил перепалку с журналистами после завоевания бронзы ЧМ
Мэр Энергодара описал происходящее в городе
Папа Римский назвал условие своего отречения
В трех украинских регионах ввели экстренные отключения света
Пленный артиллерист ВСУ раскрыл подробности об обстреле Донецка
Отказ Молдавии от российского газа объяснили
В России выявили 7222 новых случая коронавируса
В США признали лидерство России в арктическом регионе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.