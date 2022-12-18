Российский боец одержал победу на турнире UFC

Российский боец Царукян победил соотечественника Исмагулова на турнире UFC Vegas 66

Российский боец смешанного стиля (MMA) Арман Царукян одержал победу на турнире UFC Vegas 66. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во втором по значимости событии вечера 26-летний боец встретился с соотечественником Дамиром Исмагуловым. Схватка завершилась победой Царукяна единогласным решением судей. Исмагулов потерпел первое поражение в UFC.

Царукян выступает в UFC с апреля 2019 года. Всего на его счету 19 побед при трех поражениях. Он занимает девятое место в рейтинге легкого дивизиона UFC.

В активе 31-летнего Исмагулова 24 победы и два поражения. Он располагается на 12-й строчке в рейтинге легковесов UFC.