Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Аргентина
Сегодня
18:00 (Мск)
Франция
ЧМ-2022 - финальный раунд|Финал
Миннесота Уайлд
Сегодня
22:00 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Каролина Харрикейнз
Завтра
01:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Завтра
03:30 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Сан-Хосе Шаркс
Завтра
06:00 (Мск)
Калгари Флэймз
НХЛ - регулярный чемпионат
09:24, 18 декабря 2022Спорт

Российский боец одержал победу на турнире UFC

Российский боец Царукян победил соотечественника Исмагулова на турнире UFC Vegas 66

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Арман Царукян одержал победу на турнире UFC Vegas 66. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во втором по значимости событии вечера 26-летний боец встретился с соотечественником Дамиром Исмагуловым. Схватка завершилась победой Царукяна единогласным решением судей. Исмагулов потерпел первое поражение в UFC.

Царукян выступает в UFC с апреля 2019 года. Всего на его счету 19 побед при трех поражениях. Он занимает девятое место в рейтинге легкого дивизиона UFC.

В активе 31-летнего Исмагулова 24 победы и два поражения. Он располагается на 12-й строчке в рейтинге легковесов UFC.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Постпред Крыма предостерег Грецию от передачи Украине комплексов С-300
Московские аэропорты сообщили о задержках рейсов
Стала известна длительность полета корабля-спасателя к МКС
Папа Римский назвал конфликт на Украине «мировой войной»
Военкор показал применением РСЗО HIMARS по позициям российских войск
В центре Москвы спасли провалившуюся под лед женщину
Врач назвала россиянам безопасный срок хранения новогодних салатов
В Германии рассказали о проблемах с состоянием предназначенных для НАТО БМП Puma
Овечкин силовым приемом выбросил с площадки канадского хоккеиста
В Москве зафиксировали аномальное количество осадков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.