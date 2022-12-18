Роскачество назвало признаки качественного шампанского

Специалист Роскачества Буняева: при выборе шампанского нужно изучать маркировку бутылки

Директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева рассказала о критериях качественного шампанского. Об этом пишет «Прайм».

В первую очередь, предупредила она, игристые вина, как и любой другой алкоголь, следует покупать только в магазинах, чтобы минимизировать риск столкнуться с контрафактом. Кроме того, важно удостовериться в наличии на бутылке федеральной спецмарки, по которой можно проверить товар через приложение Росалкогольрегулирования «Антиконтрафакт-Алко».

Буняева напомнила, что настоящее игристое вино не должно содержать ароматизаторы и красители, а на этикетках и контр-этикетках не должно быть надписей «не является вином» или «напиток слабоалкогольный/виноградсодержащий». Также шимпанское не может производиться из яблочного сырья.

Минимальная розничная цена на игристые вина в России на сегодняшний день составляет 169 рублей за 0,75 литра.

Производство алкоголя в России в январе-октябре подскочило на 12 процентов в годовом выражении, до 158,7 миллиона декалитров. Ранее Минпромторг России внес алкогольные напитки в список товаров, ввоз которых в страну разрешен в рамках программы параллельного импорта. Речь идет об иностранных винах, шампанском и крепком алкоголе, в том числе Jagermeister, White Horse, Malibu, Jose Cuervo и Jack Daniel's.

Ранее австралийский диетолог Сара Ди Лоренцо назвала несколько способов похудеть, не отказываясь при этом от алкоголя. Эксперт рекомендовала выбирать не вино, а сухое шампанское, в бокале которого содержится примерно 77 килокалорий. При этом наиболее оптимальным выбором для желающих сохранить фигуру будет текила — в одной рюмке напитка всего 60 килокалорий. «Еще один напиток, который стал очень популярен в последнее время — Апероль Шприц. Как ни странно, лучше выбрать его, чем вино, поскольку в бокале всего 125 килокалорий», — отметила Ди Лоренцо.