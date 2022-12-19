В Минэнерго рассказали об ответе России на потолок цен на газ

Глава Минэнерго Шульгинов: России нужно проанализировать решение Европы по потолку на газ

Министр энергетики России Николай Шульгинов прокомментировал решение Евросоюза, который утвердил потолок цен на российский газ. Его слова приводит РИА Новости.

Шульгинов рассказал об ответе России на потолок цен на газ и заявил, что Москве нужно проанализировать действия Европы.

«Посмотрим сейчас условия, связанные с принятием такого решения, и примем решение. Надо почитать все условия. Я думаю, что будет принято такое же решение, как и на нефти», — сообщил глава Минэнерго журналистам.

Ранее Кремль отреагировал на решение Евросоюза установить потолок цен на газ. Официальный представитель администрации Дмитрий Песков назвал эти меры недопустимыми. «Это нарушение рыночного процесса ценообразования, посягательство на рыночный процесс, любые ссылки на потолок не могут быть приемлемы», — подчеркнул он.

19 декабря агентство Reuters заявило, что страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ. Ограничения установили на уровне 180 евро. Предполагается, что потолок цен на газ первое время не будет распространяться на внебиржевые сделки.