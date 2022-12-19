Художник из бедной семьи не мог купить краски и начал писать картины кровью

Reuters: художник из Филиппин начал рисовать кровью и решил установить мировой рекорд

52-летний Элито Цирка, художник из Филиппин, начал писать картины кровью и вызвал общественный резонанс. Об этом сообщает Reuters.

Цирка вырос в бедной семье, поэтому не мог позволить купить себе краски. Он исследовал различные материалы: пробовал рисовать соком слив и помидоров, пока однажды не понял, что кровь может заменить ему обычные краски. «Каждый раз, когда я царапался, то использовал свою кровь для рисования, поскольку ее было сложно отмыть», — рассказывает художник.

Сейчас Цинка посещает больницу раз в три месяца, чтобы сдать кровь для будущих картин. За одну процедуру он получает около 0,5 литра крови, которую хранит в холодильнике в своей студии. Художник также решил установить мировой рекорд и написать самую большую картину кровью — на 100-метровом полотне.

«Мои работы очень важны для меня, потому что они созданы мной, они из моей собственной крови, моя ДНК является их частью... Моя философия заключается в том, что жизнь круглая и все является циклом, поэтому кровь — это инструмент, который служит напоминанием, откуда я пришел», — говорит Цирка.

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