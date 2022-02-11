Собака научилась писать картины и заработала на них 1,5 миллиона рублей

Австралийская овчарка из американского штата Северная Каролина семь лет назад научилась рисовать и заработала на продаже картин 20 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей). Об этом сообщает The Mirror.

58-летняя хозяйка собаки Лиза Кайт начала учить питомца по кличке Иви писать картины, когда собаке было два года. Женщина заметила, что собака быстро усваивает уроки рисования, и начала знакомить животное с различными типами краски: от акварели до акриловых красок. В результате хозяйка выручила немало денег на творчестве питомца.

Кайт рассказала, что первые успехи Иви начала делать уже через неделю с начала обучения. «Сначала я научила ее доставать пиво из холодильника, чтобы впечатлить моих детей, когда они приедут навестить меня. Я обучила ее множеству разных трюков», — отметила собаковод.

По словам американки, кроме стандартных команд, таких как «сидеть» и «перевернуться», Иви научилась сортировать белье, снимать с хозяйки куртку, вытирать лапы и помещать монеты в копилку. Список знакомых собаке команд занимает две страницы.

Картины австралийской овчарки получают различные названия, от «Меренга» до «Камышовый кот». Цены на произведения Иви достигали 490 долларов (36,6 тысячи рублей). Хозяйка собаки рассказала, что картины продаются по всему миру.

Кайт не художница, но ей нравится, как рисует ее собака. Сеансы живописи женщина и ее питомец устраивают по понедельникам. За раз Иви способна написать до пяти полотен.

Полученные от продажи картин деньги Кайт жертвует в местные благотворительные фонды. «Для Иви это развлечение. Она обучена при помощи позитивной мотивации и приносит добро в мир», — пояснила женщина.

Ранее сообщалось, что в бразильском городе Можи-дас-Крузис пес, которого бросил хозяин, получил работу на заправочной станции. Собака получила собственную форму и идентификационную карту.