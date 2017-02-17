В Бразилии брошенный пес устроился на работу на заправке

В городе Можи-дас-Крузис (Бразилия) пес, которого бросил хозяин, получил работу на заправочной станции. Об этом пишет Metro.

Собаку по кличке Негао приютили Сабрина Планнерер (Sabrina Plannerer) и ее партнер. «Мы сразу же забрали его себе и предоставили все, что ему может быть нужно. Принесли ему еды, домик для собак и поводок для прогулок», — сказала женщина. Когда станция заработала, пес получил собственную форму и идентификационную карту.

Помимо основной деятельности, пес также сотрудничает с благотворительной организацией FERA, которая пристраивает бездомных собак к различным мероприятиям или бизнес-событиям. Отмечается, что Негао снялся для рекламного постера группы.

В октябре 2016 года стало известно, что в Лондоне (Великобритания) пес, который прожил в приюте для животных три года, нашел себе дом. Издание называет питомца «самой одинокой собакой страны». Семилетний Бад, помесь борзой и колли, жил в приюте для животных лондонского района Баттерси с ноября 2013 года.