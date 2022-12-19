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17:58, 19 декабря 2022Наука и техника

Названа величина отверстия в «Союзе МС-22»

Глава «Роскосмоса» Борисов: величина отверстия в «Союзе МС-22» составила 0,8 миллиметра

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Величина отверстия в приборно-агрегатном отсеке пристыкованного к Международной космической станции корабля «Союз МС-22» составляет 0,8 миллиметра. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, пишут «Известия».

«Там два контура: внутренний и внешний. Все произошло в приборно-агрегатном отсеке. Предварительный осмотр показал, что там есть маленькая дырочка, где-то 0,8 миллиметра, что и привело к разгерметизации. Температура стабилизирована, не поднималась больше 30 градусов. Все эти спекуляции, что больше 50, — этого не было», — сказал он.

По словам гендиректора «Роскосмоса», жизни космонавтов ничто не угрожает, а «Союз» находится в рабочем состоянии. В работоспособности корабля убедились после включения двигателей 16 декабря.

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Борисов отметил, что специалисты госкорпорации примут решение о дальнейших действиях. «Союз МС-22» используют для запланированного спуска космонавтов в марте, если будет уверенность в работоспособности корабля. Также Борисов добавил, что в случае неблагоприятного развития событий на МКС отправят запасной корабль.

Ранее в «Роскосмосе» рассказали, что температура на корабле «Союз МС-22» снижается. Повреждения корабля планируют осмотреть при помощи камер дистанционного манипулятора SSRMS.

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Даниил Иринин
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