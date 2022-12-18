В «Роскосмосе» рассказали о ситуации на поврежденном «Союзе МС-2»

«Роскосмос»: температура корабля «Союз МС-2» после разгерметизации радиатора снижается

Температура на корабле «Союз МС-22», в котором ранее произошла разгерметизация радиатора внешней системы терморегулирования, понижается. О ситуации рассказали ТАСС в пресс-службе «Роскосмоса».

«Температура в пилотируемом корабле "Союз МС-22" снижается благодаря действиям специалистов подмосковного Центра управления полетами, оставаясь в заданных пределах», — говорится в сообщении.

В госкорпорации добавили, что планируют осмотреть повреждения корабля при помощи камер дистанционного манипулятора SSRMS. Результаты осмотра «Роскосмос» передаст на Землю утром в понедельник, 19 декабря.

15 декабря стало известно, что на корабле «Союз МС-22», пристыкованном к Международной космической станции, произошла разгерметизация системы терморегулирования. После этого отменился выход в открытый космос Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина.

Представители «Роскосмоса» тогда заявили, что инцидент мог произойти из-за попадания микрометеорита в корпус корабля. 17 декабря отмечалось, что температура на борту «Союза МС-22» находится в пределах допустимых значений. Позже источник РИА Новости рассказал, что на ускоренную отправку корабля-спасателя к МКС уйдет около месяца.