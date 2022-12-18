Стала известна длительность полета корабля-спасателя к МКС

РИА Новости: быстрая отправка корабля-спасателя к МКС займет около месяца

Ускоренная отправка корабля-спасателя «Союз» к Международной космической станции (МКС) займет около месяца. О длительности такого полета РИА Новости рассказал информированный источник.

Ранее стало известно, что в связи с неисправностью системы охлаждения «Союза МС-22» «Роскосмос» может ускорить подготовку к запуску следующего пилотируемого корабля «Союз».

Решение по ускоренной подготовке к отправке «Союза МС-23» к МКС еще не принято, уточнил собеседник агентства. «В случае принятия решения сроки подготовки корабля можно будет сократить до одного месяца», — заявил он, добавив, что на Байконуре сейчас находятся корабли «Союз МС-23» и «Союз МС-24».

В «Роскосмосе» журналистам сообщили, что специалисты на Байконуре продолжают готовиться к запуску «Союза МС-23», который намечен на 16 марта следующего года. «При необходимости подготовка может быть ускорена для его отправки на МКС в более ранние, чем плановые, сроки», — подтвердили в госкорпорации.

15 декабря стало известно о разгерметизации системы терморегулирования корабля «Союз МС-22», пристыкованного к МКС. По этой причине отменился выход в открытый космос Дмитрия Петелина и Сергея Прокопьева.

В «Роскосмосе» позже сообщили, что инцидент мог произойти из-за попадания микрометеорита в корпус «Союза МС-22». 17 декабря в госкорпорации заверили, что температурный режим на борту корабля не выходит за пределы допустимых значений.