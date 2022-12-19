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10:50, 19 декабря 2022Спорт

Капризова признали первой звездой дня в НХЛ

Российского форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова признали первой звездой дня в НХЛ

Фото: Matt Krohn / Reuters

Российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова признали первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

В победном матче против «Оттавы Сенаторс» нападающий забросил шайбу и отдал два голевых паса. Таким образом, он преодолел отметку в 200 очков за карьеру в лиге. В текущем сезоне Капризов набрал 42 балла за 31 игру и установил новый рекорд «Миннесоты». Ранее ни одному игроку клуба не удавалось так быстро преодолеть отметку в 40 очков за сезон.

Второй звездой игрового дня стал российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, отметившийся голом и двумя результативными передачами. В тройку лучших также вошел нападающий «Калгари Флэймс» Элиас Линдхольм, на счету которого две заброшенные шайбы и один пас.

2 декабря Капризов установил еще два рекорда «Миннесоты». В матче против «Эдмонтон Ойлерс» россиянин продлил серию встреч с ассистами до девяти подряд, а также преодолел рубеж в 100 передач в карьере за 158 игр. Ранее рекорд по этому показателю принадлежал финну Микко Койву (230 матчей).

Ксения Курашкина
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