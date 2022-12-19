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13:27, 19 декабря 2022Россия

Россиян предупредили об опасности новогодних корпоративов

Врач Малышев предостерег россиян от посещения новогодних корпоративов из-за гриппа

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В качестве мер профилактики гриппа не стоит посещать массовые мероприятия, в том числе новогодние корпоративы. Об этом россиян в беседе с «Лентой.ру» предупредил врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев.

«Люди должны понимать, что если идут на корпоратив, то могут заболеть, потому что какая на корпоративе социальная дистанция, когда все вплотную разговаривают. Туда не ходим — и не болеем. Тут уже каждый сам решает», — высказался врач.

13 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила в эфире радио «КП» о том, что прививочная кампания против гриппа в России завершена, и делать прививку уже поздно. Николай Малышев перечислил в разговоре с «Лентой.ру» другие меры профилактики заболевания, а инфекционист Владимир Никифоров рассказал о первых действиях при симптомах гриппа.

Ранее РБК со ссылкой на Роспотребнадзор сообщил о том, что заболеваемость гриппом в России выросла по сравнению с прошлым годом в 11 раз. Иммунолог Николай Крючков заявил, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в России может достичь рекордных значений за последние пять лет.

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Екатерина Смирная
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