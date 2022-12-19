Россиянам рассказали о методах защиты от гриппа

Врач Малышев посоветовал защититься от гриппа масками и проветриванием

Если главный санитарный врач России сообщила об окончании прививочной кампании против гриппа, значит, ставить вакцину уже поздно, заявил врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о других мерах профилактики заболевания.

«Остаются меры барьерной защиты, то есть маски, социальная дистанция — ближе двух метров не подходите, проветривание, непосещение массовых мероприятий», — перечислил врач.

13 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила в эфире радио «КП» о том, что прививочная кампания против гриппа в России завершена. Она отметила, что делать прививку уже поздно, но от заболевания есть лекарство и его достаточно в стране.

Позже главный санитарный врач страны сообщила, что россияне, опоздавшие с вакцинацией от гриппа, еще могут ее пройти. «Если есть медицинские показания, назначение врача или желание человека привиться, то, безусловно, это можно сделать в индивидуальном порядке», — объяснила она.

По словам Поповой, массовая вакцинация населения от гриппа охватила 52,2 процента россиян, защищены основные группы риска.

