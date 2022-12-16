Инфекционист перечислил первые действия при признаках гриппа

Инфекционист Никифоров посоветовал не сбивать температуру ниже 38,5 при признаках гриппа

Первым делом при признаках гриппа нужно обеспечить постельный режим. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач-инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Н.И. Пирогова, профессор Владимир Никифоров.

«Грипп характеризуется тем, что температура быстро и резко повысится. Если это произошло, нечего испытывать судьбу, надо лечь в кровать, обеспечить обильное питье и ждать участкового врача, который уже точно скажет, какое у вас заболевание и выпишет соответствующие препараты», — перечислил первые действия врач.

Он подчеркнул, что не стоит заниматься самолечением, а также посоветовал не спешить сбивать температуру. «Температуру нужно снижать всякими жаропонижающими, только если она выше 38,5, потому что лихорадка — это защитная реакция организма. При повышенной температуре у нас иммунная система работает на максимальную отдачу, а вирусу при 38,5 уже не очень комфортно, ему слишком жарко, природа ничего просто так не делает. Если уже ближе к 39, тогда пора снижать», — пояснил Никифоров.

Врач также рекомендовал использовать при гриппе универсальные противовирусные средства, в частности, биологические препараты на основе технологически обработанных антител в высоком разведении.

Ранее правительство России утвердило постановление о тестировании на грипп и ОРВИ в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

