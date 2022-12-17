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16:35, 17 декабря 2022Россия

Иммунолог дал прогноз по заболеваемости гриппом в России

Иммунолог Крючков спрогнозировал самую высокую заболеваемость гриппом в России за пять лет

Фото: Shutterstock

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России может достичь рекордных значений за последние пять лет. Такой прогноз в разговоре с «Лентой.ру» озвучил генеральный директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

По словам специалиста, предыдущие максимумы фиксировались в 2017–2018 годах. «По гриппу и ОРВИ ничего удивительного нет. Я об этом говорил еще летом и в начале осени, что сезон будет крайне высоким и повторит как минимум трехлетние, а то и пятилетние максимумы», — предрек он.

Раз в пять-шесть лет наблюдается эпидемия гриппа, сейчас мы увидим повтор сезона

Николай Крючковиммунолог, кандидат медицинских наук

Высокая степень заражений инфекциями связана в первую очередь с отменой антиковидных ограничений, которые хорошо снижали их распространение, считает специалист.

«Коллективный иммунитет за последние два сезона не очень выработался. В 2020–2021 годах не было гриппа и ОРВИ, а в 2021–2022 был, но на умеренном уровне. Теперь суммарно популяция более восприимчива к этим инфекциям», — рассказал Николай Крючков.

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Защититься от заражения гриппом и ОРВИ поможет соблюдение тех же мер, что рекомендованы для профилактики коронавирусной инфекции, отметил кандидат медицинских наук. Необходимо носить маски, обрабатывать руки антисептиком, избегать часов пик в транспорте, соблюдать социальную дистанцию и по возможности перейти на удаленку, посоветовал Николай Крючков.

Ничто из этого не панацея по отдельности, но в совокупности это обеспечивает высокую степень защиты от заражения

Николай Крючковиммунолог, кандидат медицинских наук

Ранее главный санитарный врач столицы Елена Андреева в интервью «Москве 24» рассказала, что эпидемиологическая обстановка с гриппом в Москве непростая, однако пик заболеваемости уже пройден.

13 декабря Роспотребнадзор заявил, что свиной грипп выявлен уже в 82 регионах страны. По данным ведомства, за неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом по России вырос на 35,4 процента.

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Мария Сметанина
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