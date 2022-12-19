Лукашенко заявил об «отдавшем победу» Аргентине боге

Лукашенко заявил, что в финале ЧМ-2022 бог был с Францией, но отдал победу Аргентине

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что во время финала чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2022 года бог вначале поддерживал сборную Франции, но решил отдать победу Аргентине, пишет ТАСС.

По словам политика, он посмотрел весь матч и даже разминку футболистов перед игрой. Лукашенко согласился с мнением российского коллеги Владимира Путина, заявившего о том, что Аргентина победила заслуженно. Лукашенко уточнил, что аргентинская сборная доминировала всю игру: и в основное, и в дополнительное время.

«Но будем откровенны: Господь Бог был с Францией. Потому что такого не бывает, чтобы за полторы минуты удалось сравнять счет, как это сделал французский нападающий (Килиан Мбаппе — прим. "Ленты.ру"», — прокомментировал лидер Белоруссии.

По словам Лукашенко, увидев такое развитие событий в игре, бог решил подарить победу Аргентине. «Аргентина с помощью Господа Бога в конце концов заслужила эту победу — лучше не придумаешь», — добавил он.

Ранее Путин рассказал, что смотрел финальную игру чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Франции со счета 2:2.

