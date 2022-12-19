Жительницы Буэнос-Айреса описали ситуацию в Аргентине после победы страны на ЧМ

Жительница Буэнос-Айреса Юля рассказала о празднике в Аргентине после победы страны на ЧМ

Жительница Буэнос-Айреса автор блога об Аргентине и эмиграции Юля Лав рассказала о том, что после финала ЧМ-2022 и победы национальной сборной праздновала вся страна. В разговоре с «Лентой.ру» она описала ситуацию в Аргентине.

Девушка сообщила, что на улицу после победы Аргентины вышло 99 процентов населения страны. А кто не мог выйти — радовались с балконов своих домов, добавила она.

«Люди гуляли после победы до утра и будут праздновать до Рождества как минимум. Сейчас все ждут сборную в Аргентине. Страна еще долго будет праздновать эту победу. Аргентинцы столько лет ее ждали. Целое поколение мечтало о Кубке мира и получило его!» — рассказала Юля.

Также девушка поделилась, что лучший игрок ЧМ-2022 — Лионель Месси является кумиром для своих земляков.

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Другая жительница Буэнос-Айреса, Ксения Яковлева, поделилась с «Лентой.ру», что празднование после финала ЧМ-2022 длилось до ночи (финал чемпионата завершился в 15:00 по местному времени — прим. «Ленты.ру»).

«На улицах по всему городу был как будто парад, дороги были перекрыты. Шествие с барабанами и дудками было до 23:00 точно», — сообщила она.

Также Ксения рассказала, что 19 декабря дороги в городе свободны и мало кто работает.

«Ходит слух, что правительство обещало 10 дней отдыха до Рождества в случае победы команды, но пока все работает. В целом все вернулись к рутине, но многие ходят в футболках Месси. Думаю, что к вечеру будет еще движ», — добавила она.

18 декабря Аргентина победила Францию в решающем матче турнира в Катаре. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2. Бронзовые медали завоевали хорваты, обыгравшие марокканцев.