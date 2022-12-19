Мэр Киева рассказал об остром дефиците электричества в городе

Мэр Киева Кличко заявил о росте дефицита электроэнергии в городе до почти 50%

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал ситуацию с энергоснабжением, сложившуюся в городе. Об этом он высказался, отвечая на вопросы журналистов на открытии новогодней елки. Его слова приводит «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Кличко рассказал, что в результате последней атаки дронов на Киев, которая была утром 19 декабря, энергосистема Киева и области пострадала. В связи с этим рост дефицита электроэнергии в городе составил почти 50 процентов.

«Наши предприятия работают над тем, чтобы восстановить энергоснабжение города, но тем не менее живем в остром дефиците энергоснабжения», — заявил политик

Утром 19 декабря Кличко сообщил о повреждении инфраструктуры Киева. Он подчеркнул, что сотрудники специальных служб работают над быстрой стабилизацией энергоснабжения города.

До этого киевские власти сообщили о взрывах в городе и области. Позже стало известно о попадании в объект критической инфраструктуры города.