Власти Киева сообщили о взрывах в городе и области

В администрации Киева и области сообщили о взрывах и работе ПВО

Киевская городская военная администрация и глава областной военной администрации Алексей Кулеба сообщили о взрывах в столице Украины и области. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале.

По словам Кулебы, Киевская область подверглась атакам дронов. Он призвал жителей оставаться в укрытиях, не фотографировать и не комментировать действия системы противовоздушной обороны (ПВО).

По данным городской военной администрации, над Киевом были сбиты девять дронов.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Николаевской, Винницкой и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

