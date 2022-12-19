Воздушная тревога объвлена на востоке Украины

Минцифры Украины сообщило о воздушной тревоги на востоке и в центре страны

Воздушная тревога объявлена в ряде восточных и центральных областей Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры Украины.

В частности, тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Винницкой и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

До этого сообщалось о взрывах в Винницкой области.

17 декабря воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. В частности, сирена прозвучали в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Донбасса, Херсонской и Запорожской областях.