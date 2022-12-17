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12:32, 17 декабря 2022Бывший СССР

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена 17 декабря по всей территории Украины

Фото: Pavlo Podufalov / Reuters

На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом в субботу, 17 декабя, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

В частности, сирена прозвучали в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Донбасса, Херсонской и Запорожской областях.

Ранее в этот же день тревога уже дважды срабатывала в нескольких регионах республики.

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Варвара Кошечкина
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