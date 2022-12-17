На Украине второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в нескольких областях Украины

Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в нескольких областях Украины, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что тревогу объявили в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях страны.

Накануне, 16 декабря, из-за попаданий российских ракет по энергетическим инфраструктурным объектам, по всей Украине ввели экстренные аварийные отключения света.

Кроме того, энергетический холдинг ДТЭК будет полностью отключать электричество в Киевской области на время воздушных тревог. Отмечается, что превентивные отключения помогут избежать масштабных повреждений энергосети в случае аварий.