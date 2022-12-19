Кличко сообщил о повреждении инфраструктуры Киева

Мэр Киева Кличко сообщил о поражении критической инфраструктуры города воздушным ударом

Воздушный удар повредил объекты критической инфраструктуры Киева. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram. По его словам, экстренные службы пытаются ликвидировать последствия разрушений.

«В результате атаки на столицу есть повреждения объектов критической инфраструктуры. Энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию по энерго- и теплоснабжению», — написал Кличко.

Ранее киевские власти сообщили о взрывах в городе и области. Вскоре стало известно о попадании в объект критической инфраструктуры города.