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10:51, 19 декабря 2022Бывший СССР

Кличко сообщил о повреждении инфраструктуры Киева

Мэр Киева Кличко сообщил о поражении критической инфраструктуры города воздушным ударом

Фото: Thomas Peter / Reuters

Воздушный удар повредил объекты критической инфраструктуры Киева. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram. По его словам, экстренные службы пытаются ликвидировать последствия разрушений.

«В результате атаки на столицу есть повреждения объектов критической инфраструктуры. Энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию по энерго- и теплоснабжению», — написал Кличко.

Ранее киевские власти сообщили о взрывах в городе и области. Вскоре стало известно о попадании в объект критической инфраструктуры города.

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Василий Мека
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