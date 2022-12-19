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07:56, 19 декабря 2022Бывший СССР

Власти Киева признали попадание в объект критической инфраструктуры

Военная администрация Киева подтвердила попадание в объект критической инфраструктуры

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Объект критической инфраструктуры в Киеве получил повреждения после взрывов утром в понедельник, 19 декабря. Об этом сообщил глава киевской военной администрации Сергей Попко, его цитирует ТАСС.

«Есть попадание в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы устраняют последствия», — сообщает пресс-служба военной администрации.

Глава киевской областной военной администрации Алексей Кулеба также подтвердил информацию о попадании.

«В результате ночной атаки дронами в Киевской области повреждены объекты инфраструктуры… Все службы на местах. Работаем над ликвидацией последствий ударов. Более подробнее впоследствии», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в Шевченковском и Соломенском районах города. По данным городской военной администрации, над Киевом были сбиты девять дронов. Также сообщалось, что в Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу — всего через девять минут после того, как отменили предыдущее оповещение, дейстсвовавшее более трех часов.

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Марина Совина
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