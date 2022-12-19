Кличко подтвердил взрывы в Киеве

Мэр Киева Кличко подтвердил взрывы в Шевченковском и Соломенском районах города

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в Шевченковском и Соломенском районах города. Об этом он написал в своем Telegram-канале

«Несколько взрывов прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы. Все службы работают на местах», — говорится в сообщении.

Подробностей глава города не привел, пообещав сообщить больше информации позднее.

Ранее киевская городская военная администрация и глава областной военной администрации Алексей Кулеба сообщили о взрывах в столице Украины и области. По словам Кулебы, Киевская область подверглась атакам дронов. По данным городской военной администрации, над Киевом были сбиты девять дронов.

Также стало известно, что в Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу — всего через девять минут после того, как отменили предыдущее оповещение, дейстсвовавшее более трех часов.