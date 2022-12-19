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07:04, 19 декабря 2022Бывший СССР

В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

Влаисти Киева второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Воздушную тревогу снова объявили в Киеве. Об этом сообщили в администрации города.

Жителей украинской столицы призвали уйти в укрытия. Оповещение поступило в 06:24 мск — всего через девять минут после того, как в Киеве отменили воздушную тревогу, длившуюся более трех часов.

В этот раз оповещение действовало около получаса, затем поступило сообщение об отмене воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена в ряде восточных и центральных областей Украины. В частности, тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Винницкой и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области. До этого сообщалось о взрывах в Винницкой области.

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Марина Совина
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