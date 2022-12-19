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23:47, 19 декабря 2022Мир

В США пригрозили Белоруссии новыми санкциями из-за России

Госдеп США пригрозил Белоруссии новыми санкциями при увеличении поддержки России
СюжетСанкции против России:
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Reuters

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США введут новые санкции против Белоруссии, если Минск продолжит увеличение поддержки России. Его слова приводит ТАСС.

«Мы внимательно следим за тем, будет ли Белоруссия оказывать дополнительную поддержку [России] <...> на Украине, и продолжим очень пристально следить. Если мы увидим это, увидим потенциал для этого, то дадим пропорциональный ответ путем введения дополнительных мер», — пригрозил представитель Госдепа на брифинге.

19 декабря президент России Путин впервые за три года прибыл в Минск для переговоров с белорусским коллегой Лукашенко. В ходе встречи главы государств обсудили темы интеграции двух стран.

Путин подчеркнул, что встреча прошла «очень результативно». В свою очередь Лукашенко добавил, что переговоры были обоснованы невозможностью решить ряд вопросов правительствами двух стран без участия президентов.

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Марина Совина
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