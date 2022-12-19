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20:10, 19 декабря 2022Спорт

Темнокожие футболисты сборной Франции подверглись травле после поражения на ЧМ

Темнокожие футболисты сборной Франции подверглись травле на почве расизма после финала ЧМ

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Темнокожие футболисты сборной Франции Кингсли Коман, Орельен Тчуамени и Рандаль Коло-Муани подверглись травле на почве расизма после поражения в финале чемпионата мира-2022. Об этом сообщает The Athletic.

Пользователи стали писать оскорбительные сообщения в социальных сетях игроков и сопровождали их эмодзи с обезьянами и бананами. После этого Тчуамени ограничил возможность комментирования постов, а Коло-Муани отключил комментарии. При этом Коман не стал реагировать на ситуацию.

Коло-Муани не смог поразить ворота сборной Аргентины в дополнительное время. Коман и Тчуамени не реализовали удары в решающей серии пенальти.

18 декабря Франция в статусе действующих победителей чемпионата мира проиграла Аргентине в решающем матче турнира в Катаре. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2.

Дарья Коршунова
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