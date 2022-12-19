ФИФА и УЕФА пригрозили Украине лишением членства в организациях

ФИФА и УЕФА предупредили Украину о возможном лишении членства в организациях

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пригрозили Украинской ассоциации футбола (УАФ) лишением членства в организациях. Письмо с предупреждением об этом опубликовал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) вице-президент УАФ Олег Протасов.

В ФИФА и УЕФА опасаются того, что на управление делами ассоциации может повлиять третья сторона. Обеспокоенность вызывает внеочередное заседание исполкома УАФ 20 декабря, на котором планируют обсудить легитимность полномочий президента организации Андрея Павелко.

29 ноября стало известно, что Павелко арестовали. Функционер проходит подозреваемым по уголовному делу о нецелевом использовании средств международной помощи, предназначенных на строительство завода для производства искусственной травы.

Павелко возглавляет УАФ с марта 2015 года. С февраля 2019-го он является членом исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций.