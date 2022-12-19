Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
Сегодня
19:10 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нэшвилл Предаторз
Завтра
04:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Завтра
05:00 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
15:29, 19 декабря 2022Спорт

ФИФА и УЕФА пригрозили Украине лишением членства в организациях

ФИФА и УЕФА предупредили Украину о возможном лишении членства в организациях

Фото: Ruben Sprich / Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пригрозили Украинской ассоциации футбола (УАФ) лишением членства в организациях. Письмо с предупреждением об этом опубликовал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) вице-президент УАФ Олег Протасов.

В ФИФА и УЕФА опасаются того, что на управление делами ассоциации может повлиять третья сторона. Обеспокоенность вызывает внеочередное заседание исполкома УАФ 20 декабря, на котором планируют обсудить легитимность полномочий президента организации Андрея Павелко.

29 ноября стало известно, что Павелко арестовали. Функционер проходит подозреваемым по уголовному делу о нецелевом использовании средств международной помощи, предназначенных на строительство завода для производства искусственной травы.

Павелко возглавляет УАФ с марта 2015 года. С февраля 2019-го он является членом исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Путин прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко
Стало известно местонахождение борющейся с раком Анастасии Заворотнюк
Курс евро превысил 72 рубля
В Москве водитель каршеринга насмерть задавил пенсионерку и попал на видео
Названы плюсы продления льготной ипотеки
Оксана Самойлова заработала почти миллиард рублей
МИД Ирана обвинил Вашингтон в лицемерии и несоблюдении СВПД
ФИФА и УЕФА пригрозили Украине лишением членства в организациях
Американского конкурента российского «Энергомаша» продали
Кейт Уинслет ответила обвинившим ее лишний вес в смерти Джека в «Титанике» людям
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.