Главу Украинской ассоциации футбола арестовали

Суд арестовал на два месяца главу Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко

Печерский суд Киева арестовал главу Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко. Об этом в Telegram сообщает журналист Константин Андриюк.

«Печерский суд назначил меру пресечения — арест на два месяца, до 22 января 2023 года», — рассказал Андриюк. Он отметил, что у Павелко также есть возможность внести залог в размере 9,88 миллиона гривен (266,7 тысячи долларов — прим. «Ленты.ру»).

Как сообщает «Страна.ua», Павелко проходит подозреваемым по уголовному делу о нецелевом использовании средств международной помощи, которые предназначались на строительство завода по производству искусственной травы. Отмечается, что дело расследовало Национальное антикоррупционное бюро Украины, позднее его передали в Национальную полицию.

Павелко возглавляет УАФ с марта 2015 года. С февраля 2019-го он является членом исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций.