Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Нидерланды
Сегодня
18:00 (Мск)
Катар
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа A. 3-й тур
Эквадор
Сегодня
18:00 (Мск)
Сенегал
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа A. 3-й тур
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Иран
Сегодня
22:00 (Мск)
США
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа B. 3-й тур
Уэльс
Сегодня
22:00 (Мск)
Англия
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа B. 3-й тур
Ванкувер Кэнакс
Завтра
06:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
15:55, 29 ноября 2022Спорт

Главу Украинской ассоциации футбола арестовали

Суд арестовал на два месяца главу Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко
Андрей Павелко

Андрей Павелко. Фото: Вадим Чуприна / Wikimedia

Печерский суд Киева арестовал главу Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко. Об этом в Telegram сообщает журналист Константин Андриюк.

«Печерский суд назначил меру пресечения — арест на два месяца, до 22 января 2023 года», — рассказал Андриюк. Он отметил, что у Павелко также есть возможность внести залог в размере 9,88 миллиона гривен (266,7 тысячи долларов — прим. «Ленты.ру»).

Как сообщает «Страна.ua», Павелко проходит подозреваемым по уголовному делу о нецелевом использовании средств международной помощи, которые предназначались на строительство завода по производству искусственной травы. Отмечается, что дело расследовало Национальное антикоррупционное бюро Украины, позднее его передали в Национальную полицию.

Павелко возглавляет УАФ с марта 2015 года. С февраля 2019-го он является членом исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Минобороны России заявило о продолжении наступления на донецком направлении
Назван самый популярный бренд одежды в 2022 году
Достижение ипотечных рекордов в России поставили под сомнение
Российским туристам стали доступны туры на «экзотические» горнолыжные курорты
В МИД объяснили трату миллионов рублей на билеты в Большой театр
Кибератака вывела из строя правительство целой страны
Швейцарские юристы отказались представлять Валиеву на слушаниях в CAS
Starlink подняла стоимость услуг для Украины
В российском регионе запретили запускать дроны и беспилотники
Российскую компанию обязали сменить название из-за ассоциаций с государством
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.