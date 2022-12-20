Тело 16-летнего подростка нашли под окнами российского дома-интерната

Тело 16-летнего подростка нашли под окнами Бутурлиновского интерната в Воронежской области

В Воронежской области под окнами Бутурлиновского дома-интерната для умственно отсталых детей нашли тело 16-летнего воспитанника. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета (СК).

По информации ведомства, 20 декабря мальчик выпал из окна и скончался от полученной травмы на месте. СК возбудил уголовное дело по статье о халатности, повлекшей смерть человека. Следователи осмотрели место происшествия и в данный момент допрашивают свидетелей. Также назначен ряд экспертиз, которые должны установить точную причину смерти подростка.

Власти Воронежской области, комментируя происшествие, рассказали, что погибший мальчик был сиротой. По данным сотрудников интерната, он имел склонность к опасному для собственного здоровья поведению, сообщается в официальном Telegram-канале регионального правительства. На место происшествия выехала специальная рабочая группа местного департамента соцзащиты для помощи в расследовании причин гибели подростка.

Ранее Бутурлиновский дом-интернат уже попадал в поле зрения следователей и правозащитников. В ноябре в сети появились фотографии, на которых запечатлены якобы воспитанники учреждения, связанные в воспитательных целях. Снимки были переданы в департамент социальной защиты Воронежской области, однако там назвали предоставленные сведения недостоверными и посчитали их провокацией.

В свою очередь, детский омбудсмен региона Ирина Попова в беседе с «Лентой.ру» заявила, что в ходе проверки Бутурлиновского детского дома-интерната факт совершения противоправных действий в отношении детей не подтвердился. Однако в связи с наличием фотографий Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии. По поручению главы СК Александра Бастрыкина ход расследования, которое в данный момент продолжается, был поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Сотрудников российских интернатов и детских домов часто обвиняют в издевательствах над воспитанниками. Так, в июле в интернате в Челябинской области умер ребенок-инвалид, который рассказал матери о наличии в учреждении отдельной комнаты для избиения детей. По словам женщины, ее сын неоднократно жаловался, что педагоги привязывают отказывающихся спать воспитанников к железным кроватям в специальной комнате и бьют их палками по пяткам.

Похожая история произошла в Свердловской области, где один из работников местного детдома рассказал, что его коллеги лишали сирот еды и прогулок, а также запирали их на ночь в туалете. Работающий над делом юрист сообщил, что воспитанники, боясь насилия, убегают из учреждения, а руководство умалчивает о ситуации.