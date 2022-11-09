Стало известно о проверке в российском интернате из-за фото со связанными детьми

Детский омбудсмен Попова заявила о проверке дома-интерната из-за фото связанных детей

Уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области Ирина Попова в беседе с «Лентой.ру» сообщила, что в ходе ночной проверки Бутурлиновского детского дома-интерната для умственно отсталых детей факт совершения противоправных действий в отношении детей не подтвердился. При этом проверка дома-интерната продолжается, добавила она.

Связанные дети

8 октября издание «Блокнот Воронеж» уличило сотрудников Бутурлиновского детского дома-интерната для умственно отсталых детей в издевательствах над детьми. Соответствующие фотографии от источника опубликованы на сайте издания. Как утверждается, на фотографиях показаны дети, которых связали в воспитательных целях без назначения психиатра.

Безусловно, опубликованная информация и фотоматериалы требуют самой тщательной проверки Ирина Попова уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области

«По имеющейся информации, следственными органами СК РФ по Воронежской области было незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой в вечернее время осуществлен выезд в дом-интернат», — сообщила Попова.

Детский омбудсмен отметила, что областными следователями и криминалистами был проведен осмотр места происшествия, опрошены сотрудники дома-интерната, изъята имеющая значение документация и выполнены другие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Факт совершения каких-либо противоправных действий в отношении воспитанников не нашел объективного подтверждения. Телесных повреждений у детей не обнаружено Ирина Попова уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области

«Однако в связи с наличием фотоизображений, а также в целях проверки поступившей информации и установления всех обстоятельств, в том числе, возможно, ложного доноса, принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «г» части 2 статьи 117 УК РФ — истязание, совершенное в отношении двух или более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего лица или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», — заявила Попова.

Проведение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в настоящее время продолжается, сказала детский омбудсмен.

Также прокуратурой Воронежской области с участием уполномоченного по правам ребенка проводится проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, добавила она.

«По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщила Попова.

Проверка интерната

Детский омбудсмен рассказала, что 13 октября текущего года делегацией с участием представителей Департамента социальной защиты и социального обслуживания Минтруда России, Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, РБОО «Центр лечебной педагогики», уполномоченного по правам ребенка в Воронежской области и ряда других организаций был проведен мониторинг этого учреждения.

«На момент посещения в учреждении находились 145 человек. Из них детей-сирот — 50 человек, родительских детей — 41 человек, лиц, старше 18 лет — 54 человека», — поделилась она.

В ходе мониторинга делегация ознакомилась с условиями содержания, воспитания и образования детей, соответствующих их здоровью и потребностям, отметила Попова.

Следов физического воздействия на воспитанниках детского дома-интерната мы не увидели Ирина Попова уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области

«Жалоб со стороны родителей и законных представителей, воспитанников или персонала учреждения на нарушения прав детей к членам делегации не поступало», — заключила она.

В сентябре сообщалось, что воспитательница частного инклюзивного детского сада Махачкалы избила ребенка с особенностями развития. Позже женщина призналась, что делала это неоднократно. В результате воспитательницу уволили.