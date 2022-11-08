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21:53, 8 ноября 2022Россия

Сотрудников российского интерната уличили в связывании детей для воспитания

«Блокнот Воронеж»: сотрудники Бутурлиновского дома-интерната связали детей для воспитания

Фото: сайт Бутурлиновского детского дома-интерната для умственно-отсталых детей

Издание «Блокнот Воронеж» уличило сотрудников Бутурлиновского детского дома-интерната для умственно отсталых детей в издевательствах над детьми. Соответствующие фотографии от источника опубликованы на сайте издания.

Как утверждается, на фотографиях показаны дети, которых связали в воспитательных целях без назначения психиатра. Кроме того, по словам источника, детей в группах больше нормы, врачи работают на полставки и приезжают в основном перед комиссиями, а продукты питания разворовывают. «Этот и подобные ему инциденты не получили никакого дальнейшего развития, поскольку у директора учреждения существуют серьезные "покровители"», — заявил собеседник.

Издание передало информацию и снимки в департамент социальной защиты Воронежской области. Однако там посчитали, что предоставленные сведения недостоверны и являются провокацией. «Сотрудники интерната показали хороший уровень обеспечения комфортного проживания для детей и подростков с ментальными расстройствами», — говорится в ответе ведомства. В то же время там сообщили, что по изложенным фактам проводится проверка.

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Марина Совина
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