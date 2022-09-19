В Дагестане воспитательница детсада избила ребенка с аутизмом и попала на видео

В МВД Дагестана сообщили об избиении ребенка с аутизмом воспитательницей частного детсада

Воспитательница частного инклюзивного детского сада Махачкалы избила ребенка с особенностями развития и попала на видео. Кадры избиения опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева.

В частный детсад пятилетнего мальчика зачислили в мае. Вскоре у ребенка стали проявляться симптомы невроза: он отказывался ходить в садик, начал бить сам себя и до крови грызть ногти. В августе мать ребенка застала его в слезах и со следами пощечины на лице, после чего запросила записи с камер наблюдения.

Выяснилось, что воспитательница детского сада проявляла агрессию по отношению к мальчику. Камеры в детсаду сняли, как она толкает ребенка к стене, бьет его и отчитывает. Позже женщина призналась, что делала это неоднократно.

В результате воспитательницу уволили. Однако коллектив детского сада и некоторые родители заявили, что считают произошедшее недоразумением, и потребовали вернуть женщине работу.

Руководство детского сада назвало произошедшее нелепой ситуацией, которую родители пострадавшего ребенка решили «раскрутить». «Не из чего было поднимать панику, но родители посчитали, что нужно это сделать», — приводит слова администрации Гариева.

Насилие над детьми с особенностями развития не редкость в России. В июле в интернате Челябинской области умер ребенок с инвалидностью. Перед смертью он неоднократно жаловался, что сотрудники учреждения привязывают отказывающихся спать воспитанников к железным кроватям в специальной комнате и бьют их палками по пяткам.

Дети с инвалидностью подвергаются агрессии не только в детсадах и интернатах, но и дома. Так, в июне женщину из Минусинска заподозрили в избиении на камеру собственного полуторагодовалого ребенка-инвалида, а за месяц до этого пьяный мужчина из Кызыла жестоко избил шестилетнюю дочь с ДЦП из-за плача.