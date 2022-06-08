Сотрудники российского детдома лишали сирот еды и запирали их на ночь в туалете

Сотрудники детдома в Свердловской области лишали сирот еды и запирали их на ночь в туалете

Сотрудники Красногорского коррекционного детского дома в Свердловской области издевались над сиротами, лишая их еды и прогулок, а также запирая на ночь в туалете. Об этом рассказал один из работников учреждения, обратившийся к юристам с просьбой предать историю огласке, сообщает издание ЕАН со ссылкой юридическую контору «Сергей Барсуков и партнеры».

Он также добавил, что один из воспитателей избавляется от очереди в учреждение, отправляя детей на психиатрическое лечение.

Юрист Сергей Барсуков заявил, что воспитанники, боясь насилия, убегают из детдома, а руководство умалчивает о сложившейся ситуации — об этом он написал в обращении на имя президента России Владимира Путина, генпрокурора Игоря Краснова, председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, а также министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Юрист попросил провести проверку по факту издевательств и привлечь виновных к уголовному наказанию.

В Минсоцполитики региона изданию заявили, что ведомство уже связалось с директором детского дома и начало проверку по факту полученной информации.

Похожая история произошла в ноябре 2020 года в Пензенской области. Тогда воспитанники Мокшанского детского дома-интерната для умственно отсталых детей обвинили директора в применении к ним насилия. Дети записали видеообращение с просьбой о помощи и выложили его на YouTube.