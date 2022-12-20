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16:50, 20 декабря 2022Мир

В Москве закидали посольство Финляндии кувалдами

Неизвестные в масках закидали посольство Финляндии в Москве кувалдами

В Москве неизвестные закидали посольство Финляндии кувалдами, передает Telegram-канал «Мослента».

На записи видно, что группа людей в масках в полном молчании провела акцию у здания посольства в Кропоткинском переулке. Информация о причинах и организаторах протеста не приводится.

Ранее Хельсинки раскритиковали из-за жесткой линии властей против российских туристов. Такое поведение негативно сказывается прежде всего на экономике приграничных регионов самой Финляндии, отметил руководитель торгового представительства России в Финляндии Антон Логинов.

Виктория Кондратьева
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