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16:18, 20 декабря 2022Бывший СССР

На Украине возбудили дело о взрыве подарка коменданту полиции Польши

На Украине возбудили дело о взрыве подаренного коменданту полиции Польши гранатомета

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

На Украине возбудили уголовное дело из-за взрыва гранатомета, который был подарен главному коменданту полиции Польши генералу Ярославу Шимчику, когда он посетил республику. Об этом заявил первый заместитель министра МВД страны Евгений Енин, передает «Укринформ».

«На днях зарегистрировано соответствующее уголовное производство, в рамках которого проходит досудебное расследование, опрашиваются лица», — сказал он украинскому агентству.

Енин отметил, что полицейские Украины пребывают в контакте с польской стороной с целью обеспечения объективности расследования, а также чтобы извлечь соответствующие уроки для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Кроме того, как сообщает РИА Новости, заместителя начальника Государственной службы страны по чрезвычайным ситуациям генерала Дмитрия Бондаря отстранили от должности из-за взорвавшегося подарка.

Ранее Шимчик рассказал, что думал, будто на Украине ему подарили использованный гранатомет. Взрыв произошел, когда главный комендант польской полиции переставлял оружие. Об инциденте стало известно 15 декабря. В результате детонации стоящего у стены гранатомета в помещении был поврежден потолок, несколько человек получили ранения.

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Кристина Есикова
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