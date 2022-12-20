Клебо высказался об отсутствии Большунова на международных турнирах

Лыжник Клебо назвал отсутствие Большунова на турнирах потерей со спортивной точки зрения

Норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо высказался об отсутствии россиянина Александра Большунова на международных турнирах. Его слова передает TV2.

Клебо назвал отсутствие Большунова на Кубке мира потерей со спортивной точки зрения. «Но при этом, я думаю, что даже Большунову пришлось бы бороться со скоростью [норвежца Симена Хегстада] Крюгера», — отметил он. Клебо добавил, что хочет более серьезной конкуренции и что отсутствие россиян в этом плане заметно.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион Большунов заявил, что разочарован отсутствием возможности выступать на Кубке мира и чемпионате планеты. «Конечно, я часто думаю о том, что не смогу бороться за медали мирового первенства. Тот факт, что российским лыжникам придется соревноваться на родине одновременно с проведением чемпионата мира, трудно принять», — поделился он.

В марте Федерация лыжного спорта Норвегии отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила данную меру на все международные соревнования, организатором которых выступает.