Большунов заявил о разочаровании из-за пропуска международных турниров

Большунов заявил, что разочарован невозможностью выступать на международных турнирах

Российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов высказался о пропуске отечественными спортсменами международных турниров. Его слова приводит TV 2.

Большунов заявил, что разочарован отсутствием возможности выступать на Кубке мира и чемпионате планеты. «Конечно, я часто думаю о том, что не смогу бороться за медали мирового первенства. Тот факт, что российским лыжникам придется соревноваться на родине одновременно с проведением чемпионата мира, трудно принять», — поделился он.

Ранее норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о проблемах с мотивацией у Большунова. Пятикратный олимпийский чемпион отметил, что для россиян ситуация с отстранением является трудной и негативно влияет на их состояние.

В марте Федерация лыжного спорта Норвегии отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила данную меру на все международные соревнования, организатором которых выступает.