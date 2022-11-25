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17:53, 25 ноября 2022Спорт

Большунов заявил о разочаровании из-за пропуска международных турниров

Большунов заявил, что разочарован невозможностью выступать на международных турнирах

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов высказался о пропуске отечественными спортсменами международных турниров. Его слова приводит TV 2.

Большунов заявил, что разочарован отсутствием возможности выступать на Кубке мира и чемпионате планеты. «Конечно, я часто думаю о том, что не смогу бороться за медали мирового первенства. Тот факт, что российским лыжникам придется соревноваться на родине одновременно с проведением чемпионата мира, трудно принять», — поделился он.

Ранее норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о проблемах с мотивацией у Большунова. Пятикратный олимпийский чемпион отметил, что для россиян ситуация с отстранением является трудной и негативно влияет на их состояние.

В марте Федерация лыжного спорта Норвегии отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила данную меру на все международные соревнования, организатором которых выступает.

Дарья Коршунова
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