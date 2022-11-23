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16:06, 23 ноября 2022Спорт

Клебо заявил о проблемах с мотивацией у Большунова

Лыжник Клебо заявил о проблемах с мотивацией у Большунова после отстранения россиян

Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо заявил о проблемах с мотивацией у россиянина Александра Большунова. Его слова передает Nettavisen Sport.

Клебо отметил, что Большунов, трехкратный олимпийский чемпион, остался вне подиума на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам, заняв в индивидуальной гонке свободным стилем и спринте четвертое и шестое места соответственно. «Данные результаты, наверное, худшие для него за последние четыре года, я не видел его на таких позициях на этапах Кубка мира. Это необычно, но, видимо, данная ситуация для них является трудной. Должно быть, ему трудно мотивировать себя», — объяснил норвежец.

Ранее Клебо заявил, что хочет соревноваться с российскими спортсменами в новом сезоне. При этом до этого он поддерживал отстранение отечественных лыжников.

В марте Федерация лыжного спорта Норвегии отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Позднее Международная федерация лыжного спорта распространила данную меру на все международные соревнования, организатором которых выступает.

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Дарья Коршунова
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