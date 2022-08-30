Клебо изменил отношение к недопуску российских лыжников на международные турниры

Норвежец Клебо заявил, что хочет соревноваться с российскими лыжниками в новом сезоне

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо изменил отношение к недопуску соперников из России на международные турниры. Его слова передает Dagbladet.

Клебо заявил, что хочет соревноваться с российскими спортсменами в новом сезоне. «Речь о невероятно хороших лыжниках, которых хотелось бы иметь в соперниках. Они же обычно претендуют на места на подиуме и победы на Кубке мира. Я так устроен, что мне всегда хочется бороться с сильнейшими и побеждать их», — поделился он.

Ранее Клебо поддержал отстранение российских лыжников от международных турниров. Он назвал решение правильным. Норвежец добавил, что его не беспокоит отсутствие россиян, в том числе трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.

