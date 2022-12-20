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15:48, 20 декабря 2022Наука и техника

Первый южнокорейский аппарат вышел на окололунную орбиту

Южнокорейский автоматический аппарат Danuri вышел на окололунную орбиту

Изображение: Korea Aerospace Research Institute

Первый южнокорейский автоматический аппарат Danuri вышел на окололунную орбиту. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Отмечается, что космический аппарат совершает полный оборот вокруг Луны за 12,3 часа, двигаясь по орбите с перилунием 109 километров и аполунием 8920 километров.

Первый маневр по выходу на ололунную орбиту Danuri совершил 16 декабря, на окололунную орбиту аппарат вышел 19 декабря. Ожидается, что к 28 декабря Danuri совершит еще четыре маневра, после чего проработает на околунной орбите около года.

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Издание напоминает, что запущенный 4 августа на ракете Falcon 9 аппарат знаменует начало исследования Южной Кореей дальнего космоса.

В сентябре руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) Игорь Митрофанов заявил, что запуск первой в истории современной России миссии на Луну может состояться в июле 2023 года.

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Иван Потапов
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