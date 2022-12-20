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16:45, 20 декабря 2022Бывший СССР

В Грузии обвинили Украину в попытке вовлечь страну в войну с помощью Саакашвили

В правящей партии Грузии обвинили Киев в причастности к отправке Саакашвили на родину

Фото: РИА Новости

Один из лидеров правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе обвинил Украину в причастности к отправке экс-президента страны Михаила Саакашвили на родину. Его слова передает «Sputnik Грузия».

По мнению Мдинарадзе, отправка Саакашвили в Грузию была «спецоперацией для вовлечения Грузии в войну», но попытка провалилась. «Сегодня авторы этой спецоперации даже обеспечили в пользу исполнителя спецоперации заявление президента Украины», — заявил он.

Депутат подчеркнул, что грузинские власти рассматривают все заявления из Киева касательно экс-президента Грузии именно в этом контексте.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал отпустить на лечение за границу отбывающего тюремный срок экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Происходящее с политиком он назвал «издевательством, которое не идет Грузии».

В настоящее время Саакашвили находится в больнице Vivamed в Тбилиси. Медики оценивают его состояние как тяжелое, а власти Грузии считают, что политик симулирует. Также стало известно, что в го организме были найдены следы тяжелых металлов, в частности мышьяка.

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Алевтина Запольская
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