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10:47, 20 декабря 2022Бывший СССР

В Санкт-Петербурге пройдет неформальный саммит СНГ

Председатель Исполкома СНГ Лебедев заявил, что неформальный саммит СНГ начнется 26 декабря

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Неформальный саммит Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдет в Санкт-Петербурге 26-27 декабря, в Москве надеются на получение от этой встречи новых импульсов для укрепления сотрудничества между странами, заявил председатель Исполкома организации Сергей Лебедев. Его слова передает ТАСС.

Он напомнил о прошедших переговорах президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко, отметив, что 26-27 декабря в Санкт-Петербурге состоится не менее важная встреча глав СНГ. «И мы надеемся, что она тоже придаст дополнительные импульсы укреплению нашего сотрудничества», — резюмировал Лебедев.

Накануне в Казахстане объявили, что республика примет десятый, юбилейный саммит Организации тюркских государств (ОТГ) в 2023 году. По словам президента страны Касым-Жомарта Токаева, ОТГ — уникальная площадка для укрепления сотрудничества и единства тюркских народов.

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