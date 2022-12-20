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10:52, 20 декабря 2022Мир

В МИД России назвали неадекватной оценку ООН военных преступлений ВСУ

Замглавы МИД России Вершинин назвал неадекватной оценку ООН военных преступлений ВСУ

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Оценка расстрела российских военнопленных в Донбассе со стороны верховного комиссара по правам человека Фолькера Тюрка является неадекватной, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин. Его цитирует РИА Новости.

«Считаем данную верховным комиссаром оценку злодеяний украинских военнослужащих неадекватной, а занятую им позицию по этой трагедии циничной и беспринципной», — сказал Вершинин, комментируя реакцию Тюрка на военные преступления вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Вершинин добавил, что Москва намерена добиться «принципиального и жесткого осуждения действий украинских карателей» от официальных представителей ООН и ОБСЕ.

Ранее глава комиссии ООН по расследованию событий на Украине Эрик Месе заявил, что в организации будут расследовать видеозаписи казни российских военнопленных.

25 ноября Тюрк также говорил, что обстоятельства расстрела российских военнопленных на Украине должны быть расследованы.

Видеоролик с расстрелом российских военнопленных появился в сети 18 ноября. Председатель СПЧ Валерий Фадеев заявил, что это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

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Глеб Бажуткин
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