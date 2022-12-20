Влияние взрыва на российском газопроводе на цену газа оценили

Аналитик Демидов предрек рост цен на газ после взрыва на российском газопроводе

Цены на газ после взрыва на российском газопроводе продолжат расти, заявил независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. В разговоре с «Лентой.ру» он поделился своим прогнозом на энергетическую ситуацию в Европе после произошедшего на газопроводе в Чувашии.

Ранее стало известно, что цена газа в Европе резко подскочила. Поводом для скачка стоимости топлива стал мощный взрыв на российском газопроводе. ЧП произошло на магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии ранее во вторник. По газопроводу, в частности, газ транспортируется в Европу.

Для Европы из российских работающих газопроводов остается только «Турецкий поток» Владимир Демидов аналитик

«Через "Турецкий поток" газ идет в Сербию, Болгарию, Венгрию и Южную, Юго-Восточную Европу. Есть газопроводы, которые могут работать, но не работают по определенным причинам: трубопровод "Союз", который проходит через ЛНР, и "Ямал-Европа"», — сообщил Демидов.

Аналитик убежден, что после взрыва на газопроводе цены на газ будут расти. И пока сложно сказать, до каких значений они вырастут, добавил он.

«Самое интересное, что тот потолок, который Евросоюз установил, не рассчитан на такие ситуации. Будет такая ситуация, что в Европе цена на газ будет расти, и будет переток газа из более бедных стран. Что приведет к мировому повышению цены на газ», — заявил собеседник «Ленты.ру».

Пожар на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород произошел во вторник, 20 декабря. На кадрах, опубликованных очевидцами с места случившегося, виден огромный огненный шар и дым, рядом с местом пожара находятся жилые дома.

Впоследствии стало известно, что взорвавшийся газопровод поставлял газ в Европу из Западной Сибири через Украину. Он был построен в начале 80-х годов прошлого столетия. Нитка пересекает российско-украинскую границу в районе газоизмерительной станции «Суджа», которая находится в Курской области.

