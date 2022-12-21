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09:06, 21 декабря 2022Мир

План Зеленского выступить в Конгрессе сочли абсурдом

Конгрессвумен Грин назвала абсурдом план Зеленского выступить в конгрессе США

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин назвала абсурдом план президента Украины Владимира Зеленского выступить в Вашингтоне перед конгрессменами. Свое мнение она высказала в Twitter.

«Конечно же, теневой президент [США] должен прийти в Конгресс и объяснить, зачем ему нужны миллиарды долларов американских налогоплательщиков для 51-го штата — Украины. Это абсурд», — написала она, призвав своих коллег в первую очередь заниматься делами Соединенных Штатов.

Ранее республиканка Грин потребовала проверять «каждый пенни, который идет на помощь Киеву». Так она прокомментировала свой законопроект, предполагающий аудит выделяемых средств.

21 декабря сообщалось, что Зеленский выступит на совместном заседании Палаты представителей и сената Конгресса, во время которого он планирует затронуть вопрос финансовой поддержки Киеву. «Это правда. Оно (выступление — прим. «Ленты.ру») станет попыткой протолкнуть в Конгрессе тему выделения 45 миллиардов долларов в рамках федерального бюджета», — заявил представитель одного из американских конгрессменов. Однако спикер нижней палаты Нэнси Пелоси не подтвердила возможный визит Зеленского в Капитолий, сославшись на отсутствие информации.

Кроме того, Зеленский в ходе своей первой с начала российской спецоперации зарубежной поездки запланировал встречу с президентом США Джо Байденом. Не исключено, что глава Белого дома на переговорах может объявить об очередном пакете военной помощи Киеву в размере 1,8 миллиарда долларов, включающем ракетные комплексы Patriot.

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Марина Совина
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