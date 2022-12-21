Зеленский вылетел в Вашингтон

CNN: Зеленский уже находится на пути в Вашингтон

Президент Украины Владимир Зеленский уже находится на пути в Вашингтон. Об этом телеканалу CNN рассказали два осведомленных источника.

Отмечается, что в ходе своей первой зарубежной поездки с начала российской спецоперации Зеленский выступит на заседании Конгресса США. Кроме того, Зеленский встретится с президентом Джо Байденом, и глава Белого дома может объявить об очередном пакете военной помощи Киеву в размере 1,8 миллиарда долларов, включающем ракетные комплексы Patriot.