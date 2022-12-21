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15:31, 21 декабря 2022Россия

Шойгу назвал число добровольцев в российской армии

Глава Минобороны Шойгу сообщил, что в ВС России поступили более 20 тысяч добровольцев

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В качестве добровольцев в российскую армию поступили более 20 тысяч человек. Такое число назвал министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

До этого в начале ноября в Генштабе называли число добровольцев в рамках специальной военной операции (СВО). По данным ведомства, более 15 тысяч человек записались в добровольческие отряды с начала спецоперации.

На том же заседании глава Минобороны высказался о проведении процедур при частичной мобилизации. Шойгу признал неполную готовность системы во время частичной мобилизации.

О проблемах с мобилизацией говорил и президент России Владимир Путин, выступая перед коллегией министерства. Он поручил оперативно решить возникшие вопросы, обратить на них внимание и выстраивать современную систему. В частности, Путин призвал модернизировать систему военкоматов в стране.

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Варвара Кошечкина
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